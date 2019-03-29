Рейсовый «Пазик» протаранил «БМВ» на Грабцевском шоссе

29.03.2019 14:31 1082 Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

Около 15:00 в четверг, 28 марта, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе окружной дороги произошла авария. Столкнулись легковой «БМВ» и автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №4.

Со слов водителя «БМВ», он решил повернуть на автомойку, но пришлось остановиться на проезжей части, так как к мойке была очередь из машин. Автобус он видел, и, по словам водителя легковушки, у автобуса было время, чтобы объехать «БМВ». Однако водителю «ПАЗика» не удалось избежать столкновения.

К счастью, никто из людей в аварии не пострадал.

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