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Рейсовый «Пазик» протаранил «БМВ» на Грабцевском шоссе

29.03.2019 14:31 6 1082 Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
Рейсовый «Пазик» протаранил «БМВ» на Грабцевском шоссе

Около 15:00 в четверг, 28 марта, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе окружной дороги произошла авария. Столкнулись легковой «БМВ» и автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №4.

Со слов водителя «БМВ», он решил повернуть на автомойку, но пришлось остановиться на проезжей части, так как к мойке была очередь из машин. Автобус он видел, и, по словам водителя легковушки, у автобуса было время, чтобы объехать «БМВ». Однако водителю «ПАЗика» не удалось избежать столкновения.

К счастью, никто из людей в аварии не пострадал.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
Тэги: дтп происшествие
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