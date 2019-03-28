12-летняя девочка пропала в Калуге

Утром в четверг, 28 марта, в калужском посёлке Росва ушла из дома и не вернулась 12-летняя Елизавета Усатюк.
Имеющих любую информацию о местонахождении школьницы просят позвонить отцу девочки Роману Николаевичу Усатюку по телефону +79620962129.
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