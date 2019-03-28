Пропавшего ребёнка нашли живым

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 28 марта, в калужском посёлке Росва ушла из дома и не вернулась 12-летняя школьница.

Вечером её удалось найти. Как рассказали нам в пресс-службе управления МВД по Калужской области, местонахождение девочки удалось установить около 21:00. С ней всё порядке, здоровью и жизни школьницы ничего не угрожает. Где она была и что именно произошло, сейчас уточняется. Полиция проводит проверку.

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