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Пропавшего ребёнка нашли живым

28.03.2019 22:44 0 724 Дмитрий Ивьев
Пропавшего ребёнка нашли живым

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 28 марта, в калужском посёлке Росва ушла из дома и не вернулась 12-летняя школьница.

Вечером её удалось найти. Как рассказали нам в пресс-службе управления МВД по Калужской области, местонахождение девочки удалось установить около 21:00. С ней всё порядке, здоровью и жизни школьницы ничего не угрожает. Где она была и что именно произошло, сейчас уточняется. Полиция проводит проверку.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество дети
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