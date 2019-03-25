Названа причина массовой аварии в Анненках

Как мы уже рассказывали, днём в понедельник, 25 марта, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе Анненок произошла авария, в которой поучаствовали пять машин. Это происшествие прокомментировали в областном управлении ГИБДД.
В 13:45 произошло столкновение «Исузу», «Пежо», «Лады», «Опеля» и «Дэо Нексии». По предварительной версии, причиной аварии стало несоблюдение транспортным средством дистанции до впереди идущего автомобиля. В результате ДТП пострадал 27-летний водитель «Опеля».
Ранее очевидцы, напомним, сообщали, что грузовик врезался в остановившиеся на светофоре легковушки.
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