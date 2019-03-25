Массовая авария перекрыла въезд в Калугу

Днём в понедельник, 25 марта, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» произошла массовая авария.

По информации очевидцев, авария произошла в районе светофора на перекрёстке с улицей Беговой. ГУ МЧС по Калужской области сообщает, что столкнулись пять машин: «Лада Приора», «Опель», «Део Нексия», «Пежо» и «Исузу». По предварительным данным, грузовик врезался в остановившиеся на светофоре легковушки. Пострадал один человек.

Движение в сторону города практически полностью перекрыто.

- Уже 25 минут стою в Анненках в пробке без движения, - сообщил один из пользователей в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Точные данные об этом происшествии сейчас устанавливаются.

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