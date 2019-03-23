Пропавшую женщину нашли мертвой

Как мы уже рассказывали, около 10 утра в четверг, 21 марта, ушла из дома в Калуге 63-летняя женщина. После этого она перестала выходить на связь.

В пятницу об исчезновении пенсионерки сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Волонтёры организовали поиски. Местом сбора было СНТ «Угра». И в ночь на субботу стало известно, что женщина погибла. Что именно с ней произошло, пока не сообщается.