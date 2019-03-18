Подросток разбился на мотоцикле в Калуге

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 16 марта, на улице Горького в Калуге произошла авария с участием мотоциклиста.
В понедельник в дорожной полиции подробнее рассказали об этом происшествии. По предварительным данным ГИБДД, 32-летний мужчина ехал на «Ладе», и машина вылетела на встречную полосу, где в этот момент двигался на мотоцикле «Ирбис» 16-летний подросток.
От удара мотоцикл разорвало на две части. Различные травмы получил его юный водитель.
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