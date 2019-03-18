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Подросток разбился на мотоцикле в Калуге

18.03.2019 12:18 6 3727 Дмитрий Ивьев
Подросток разбился на мотоцикле в Калуге

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 16 марта, на улице Горького в Калуге произошла авария с участием мотоциклиста.

В понедельник в дорожной полиции подробнее рассказали об этом происшествии. По предварительным данным ГИБДД, 32-летний мужчина ехал на «Ладе», и машина вылетела на встречную полосу, где в этот момент двигался на мотоцикле «Ирбис» 16-летний подросток.

От удара мотоцикл разорвало на две части. Различные травмы получил его юный водитель.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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