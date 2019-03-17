Первое в этом году ДТП с байкером произошло в Калуге

17.03.2019 10:35 207

«Лада Гранта» и мопед столкнулись в субботу, 16 марта, на калужской улице Горького.

ДТП произошло в 20:48. После аварии, судя по оперативному фото. Мопед разорвало практически пополам. Байкер ударился горловой о лобовое стекло легковушки.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Тяжесть травм пострадавшего не уточняется.