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В Людиново стая собак напала на детей

12.03.2019 15:01 1 115 Елена Французова
В Людиново стая собак напала на детей

На днях сразу несколько случаев нападения бездомных собак на детей произошло в Людиново.

- Две девочки 9 и 11 лет возвращались от своей подруги домой, двигались в сторону остановки на улице Чехова, - сообщали местные жители в понедельник, 11 марта, в соцсетях. - Пока дети ждали маршрутку, на них напала собака. Спас девочек отец, услышавший крики.

В подтверждении информации выложено видео с покусанными руками.

- Ребёнок встретился возле подъезда со стаей собак (15-20 штук). Испугавшись, начал звонить в домофон, - писал ранее другой пользователь. - Как только открылась дверь, вся эта свора собак вбежала с ребенком в подъезд. Услышав эти крики, я побежал на первый этаж, слава Богу, внизу стоял велосипед и, отодвигая эту стаю велосипедом, ребенок успел пробежать наверх. Сразу же я набрал полицию. Где получил ответ: «Мы ничем помочь не можем! Позвоните в администрацию!» Там получил такой же ответ.

В пресс-службе УМВД по Калужской области 12 марта нам подтвердили, что жители Людиново жаловались на то, что собаки кидаются на детей.

В свою очередь начальник отдела благоустройства районной администрации Сергей КАЛИНИН рассказал, что заключён контракт на отлов безнадзорных животных, сейчас выясняются места, где звери обитают.

- В ближайшее время собаки будут отловлены, - заверил чиновник.

Напомним, что глава региона Анатолий Артамонов распорядился создать в каждом районе службу отлова собак.

Уважаемые читатели! А в Калуге вы часто встречаете бездомных животных? Расскажите в комментариях!


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие животные дети
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