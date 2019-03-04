Губернатор: «Что делают добровольцы-комсомольцы: собаку ловят в Барятино, в Людиново выпускают»

В понедельник, 4 марта, на координационном совещании правительства в Калуге обсудили проблему безнадзорных животных. В каждом районе области бродят стаи собак, из-за которых люди боятся выходить из дома.

На приём к губернатору Анатолию АРТАМОНОВУ пришла молодая мама, которая пожаловалась, что её ребёнок боится ходить в школу, поскольку по улицам бродят собаки.

- Проводятся торги на определение той организации, которая должна их отлавливать, - рассказал губернатор. - Оказывается, поймать собаку 25 тысяч рублей стоит. Вы представить себе можете? 25 тысяч рублей поймать одну собаку. Что делают вот эти вот наши добровольцы-комсомольцы: собаку ловят в Барятино, привозят в Людиново, выпускают. Она у них приручена. Из Людиново привозят в Бабынино. И всё шито крыто. Всё нормально.

Губернатор распорядился создать службы отлова собак в каждом муниципалитете.

- Выловите этих собак. По 25 тысяч за каждую собаку. Это всё в бюджет пойдёт. Сделайте приют. Их надо стерилизовать, прививки сделать, чип этот вставить. Одно дело собака с чипом покусает кого-то, другое дело – без чипа. Есть разница? Есть, конечно!

Губернатор напомнил, что сейчас в магазинах продаются средства для отпугивания собак:

- Давайте оснащать [ими] наши учреждения дополнительного образования, может, и школы. Если кому-то надо, давайте закупим эти устройства. Те родители, которые боятся или живут на таких улицах, где, действительно, пройти невозможно, хотя бы такими устройствами будут пользоваться.

Губернатор подчеркнул, что халатное отношение к этой проблеме может привести к тяжёлым последствиям.

- Один шаг до трагедии. Один шаг! И что будем друг другу говорить? Опять будем ссылаться на закон! В каждом муниципалитете должно быть обособленное предприятие по отлову животных. Это не бесплатная работа. Эта работа очень выгодная.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, каким образом нужно решать проблему бродячих собак? Пишите в комментариях!