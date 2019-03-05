Живодёр едва не разрубил пса пополам

В воскресенье, 3 марта, калужанка Юля Малова сообщила о том, что волонтёры спасли пса в деревне Каменка Козельского района. Животное было практически разрублено пополам. Зоозащитники уверены, что над собакой издевался живодёр.

- Даже у бывалых и видавших виды волонтеров волосы на голове стали шевелиться от ужаса, - написала на своей страничке Юля. - Не перестаем удивляться, какая же жажда жизни у собак. Сквозь нестерпимую боль выйти к людям, искать спасение и пытаться выжить.

Пса доставили в ветклинику.

- По заключению врачей, это рубленая рана острым предметом, - рассказывает волонтёр. - Под вопросом сепсис, состояние тяжелое и прогнозы очень осторожные.

Собаку назвали Марат. Его планируют перевести в стационар московской ветклиники под круглосуточное наблюдение.

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