Авария на Зерновой: пострадали три человека

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 26 февраля, на улице Зерновой в Калуге столкнулись «Лада Калина» и «Рено Дастер».

По предварительной версии ГИБДД, 34-летний водитель «Калины» двигался со стороны Тарутинской, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».

Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» ранее сообщали, что водитель «Калины» попал на встречку, так как уходил от столкновения с другой «Ладой», ехавшей впереди и начавшей перестраиваться.

В больницу с места происшествия отвезли предполагаемого виновника, 41-летнего водителя «Дастера» и 39-летнего пассажира «Рено».

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