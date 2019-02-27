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Авария на Зерновой: пострадали три человека

27.02.2019 10:11 0 974 Дмитрий Ивьев
Авария на Зерновой: пострадали три человека

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 26 февраля, на улице Зерновой в Калуге столкнулись «Лада Калина» и «Рено Дастер».

По предварительной версии ГИБДД, 34-летний водитель «Калины» двигался со стороны Тарутинской, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».

Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» ранее сообщали, что водитель «Калины» попал на встречку, так как уходил от столкновения с другой «Ладой», ехавшей впереди и начавшей перестраиваться.

В больницу с места происшествия отвезли предполагаемого виновника, 41-летнего водителя «Дастера» и 39-летнего пассажира «Рено».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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