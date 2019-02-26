Авария на Зерновой: столкнулись «Калина» и «Дастер»

Около 6:40 утра во вторник, 26 февраля, на улице Зерновой в Калуге столкнулись «Лада Калина» и «Рено Дастер».

Очевидцы сообщают, что косвенным участником этой аварии стал третий автомобилист. В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей написал:

- «Лада» 14-й модели ехала впереди «Калины», водитель той машины включил поворотник налево, водитель «Калины» хотел объехать его по правой полосе, но 14-я резко повернула вправо и подрезала «Калину». Водитель «Калины» хотел уйти от удара и свернул на встречку, что привело к аварии с «Дастером».

По предварительным данным, у водителя разбившейся «Лады» повреждена нога.

Точные обстоятельства происшествия будут выяснять следователи.

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