Женщину насмерть сбили на «зебре» в Калуге

Как мы уже рассказывали, около 6:30 утра в пятницу, 22 февраля, авария произошла на дороге Калуга – Тула в районе Пучковского моста.
29-летний водитель «Мазды» ехал в сторону города и сбил насмерть 73-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали нам предварительную версию в пресс-службе калужского управления ГИБДД.
Пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи.
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