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Женщину насмерть сбили на «зебре» в Калуге

22.02.2019 10:43 19 3441 Дмитрий Ивьев
Женщину насмерть сбили на «зебре» в Калуге

Как мы уже рассказывали, около 6:30 утра в пятницу, 22 февраля, авария произошла на дороге Калуга – Тула в районе Пучковского моста.

29-летний водитель «Мазды» ехал в сторону города и сбил насмерть 73-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали нам предварительную версию в пресс-службе калужского управления ГИБДД.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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