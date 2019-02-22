Женщину насмерть сбили на «зебре» в Калуге

Как мы уже рассказывали, около 6:30 утра в пятницу, 22 февраля, авария произошла на дороге Калуга – Тула в районе Пучковского моста.

29-летний водитель «Мазды» ехал в сторону города и сбил насмерть 73-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали нам предварительную версию в пресс-службе калужского управления ГИБДД.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи.

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