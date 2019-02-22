Пешехода насмерть сбили в Пучково

22.02.2019 08:47 1245

В пятницу, 22 февраля, на трассе у пригородной калужской деревни Пучково водитель «Мазды» сбил пешехода. ДТП произошло в 6:34 утра. Пресс-служба главного регионального управления МЧС сообщает об одном пострадавшем. Как заявили пользователи в группе «Калуга Жесть», авария произошла на пешеходном переходе. Человек в результате аварии погиб. По мнению очевидцев, сбита была женщина.



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