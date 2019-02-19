Гибель 15-летней девушки: начинается суд над водителем

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего уроженца Самарской области. По версии следствия, молодой человек насмерть сбил 15-летнюю девушку.
Как мы уже рассказывали, авария произошла вечером 31 октября 2018 года на дороге Козельск-Березичский Стеклозавод в районе деревни Дешовки. Погибшая девушка шла по обочине. А водитель авто вылетел на встречную полосу и сбил школьницу, уверены следователи. Её отвезли в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей.
После ДТП очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали, что автомобилист был пьян. Эту информацию подтвердили в полиции.
Судя по схеме ДТП, опубликованной полицией, водитель «Лады» на повороте выехал на встречку, а потом - на обочину, где шла девушка.
По уголовной статье молодому человеку грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.
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