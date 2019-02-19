Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 19 февраля
$ 66.25 0.46
74.91 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Гибель 15-летней девушки: начинается суд над водителем

19.02.2019 11:41 3 3463 Дмитрий Ивьев
Гибель 15-летней девушки: начинается суд над водителем

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего уроженца Самарской области. По версии следствия, молодой человек насмерть сбил 15-летнюю девушку.

Как мы уже рассказывали, авария произошла вечером 31 октября 2018 года на дороге Козельск-Березичский Стеклозавод в районе деревни Дешовки. Погибшая девушка шла по обочине. А водитель авто вылетел на встречную полосу и сбил школьницу, уверены следователи. Её отвезли в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей.

После ДТП очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали, что автомобилист был пьян. Эту информацию подтвердили в полиции.

Судя по схеме ДТП, опубликованной полицией, водитель «Лады» на повороте выехал на встречку, а потом - на обочину, где шла девушка.

По уголовной статье молодому человеку грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Кабину грузовика смяло в аварии на Киевской трассе 19.02.2019 15:25

Авария на улице Кирова: кто виноват? 19.02.2019 14:53

76-летнего мужчину сбили на переходе 19.02.2019 10:22

Дедушку сбили рядом с магазином 18.02.2019 12:53

18-летняя девушка за рулем «Лады» устроила аварию на Киевской трассе 18.02.2019 11:03

Народные новости
403 5
Boris14
1586 6
Creator
1249 1
Doroga

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

Борьба с игроманией в Клинике Марии Фроловой

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.