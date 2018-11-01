15-летняя девушка погибла под колёсами «Лады»

Около 20:25 в среду, 31 октября, в деревне Дешовки рядом с Козельском погибла 15-летняя девушка.

Она шла по обочине и попала под колёса «Лады», рассказали предварительную версию в Калужском региональном управлении ГИБДД. За рулём легковушки находился 23-летний водитель. Он ехал в сторону Козельска.

Судя по схеме ДТП, опубликованной полицией, водитель «Лады» на повороте выехал на встречку, а потом - на обочину, где шла девушка.

Точные обстоятельства по этой аварии устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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