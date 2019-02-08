70-летний мужчина погиб в огне

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 7 февраля, пожар произошёл в посёлке Товарково на улице лесной. Огонь практически полностью уничтожил частный одноэтажный дом.

По информации спасателей, сообщение о возгорании поступило около 21:00. На месте тушения пожара нашли тело 70-летнего мужчину, который жил в этом доме.

По предварительным данным, дом загорелся из-за коротко замыкания. Точную информацию будут выяснять следователи.

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