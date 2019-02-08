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Человек пострадал в ночном пожаре в Товарково

08.02.2019 09:23 0 255
Человек пострадал в ночном пожаре в Товарково

Вчера, 7 февраля, поздно вечером загорелся жилой дом в Дзержинском районе.

Пожар произошел в поселке Товарково на улице Лесной. Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС, в огне пострадал человек.

Пожар удилось ликвидировать силами 10 сотрудников пожарно-спасательной службы и 3 единицы специальной техники.


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