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Грузовик перевернулся на мосту – погиб водитель

06.02.2019 10:01 4 2248 Елена Французова
Грузовик перевернулся на мосту – погиб водитель

Как мы рассказывали, 5 февраля, грузовик опрокинулся на мосту через железнодорожные пути в Обнинске.

ДТП произошло около 13:50. В пресс-службе УМВД по Калужской области 6 февраля нам рассказали, что водитель врезался в дорожное ограждение, после этого машина опрокинулась.

Очевидцы ДТП в группе «Калуга жесть» писали, что водителю стало плохо во время движения. Спасти 41-летнего мужчину не удалось, он скончался.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: дтп происшествие
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