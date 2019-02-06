Грузовик перевернулся на мосту – погиб водитель

Как мы рассказывали, 5 февраля, грузовик опрокинулся на мосту через железнодорожные пути в Обнинске.

ДТП произошло около 13:50. В пресс-службе УМВД по Калужской области 6 февраля нам рассказали, что водитель врезался в дорожное ограждение, после этого машина опрокинулась.

Очевидцы ДТП в группе «Калуга жесть» писали, что водителю стало плохо во время движения. Спасти 41-летнего мужчину не удалось, он скончался.

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