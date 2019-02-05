Грузовик врезался в ограждение и опрокинулась на мосту в Обнинске

05.02.2019 17:13 272

Во вторник, 5 февраля, грузовик опрокинулся на мосту через железнодорожные пути в Обнинске.

ДТП произошло около 13:50. Водитель большегруза сначала врезался в дорожное ограждение, а затем машина опрокинулась. Ликвидировать последствия аварии прибыли 9 человек: врачи, спасатели, ГИБДД.

В результате пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.