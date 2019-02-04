Губернатор: дорожные условия не были причиной аварии с автобусом

Утром в понедельник, 4 февраля, на заседании правительства Калужской области минутой молчания почтили память погибших в ДТП на дороге Калуга – Вязьма. Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ призвал все ответственные службы сделать для себя выводы из происшествия.

- Дорожников я прошу внимательно следить за состоянием дорог в области, - отметил он. - Хотя в данном случае это не явилось причиной аварии. По крайней мере, это показывают предварительные результаты расследования. И в особенности нужно обратить внимание на состояние подвижного состава у перевозчиков. Всех форм собственности. В первую очередь, когда это касается перевозки детей. Мы с вами принимали решение, что если осуществляется междугородние перевозки с участием детей, то эти транспортные средства, во-первых, не имеют права перемещаться в ночное время. А во-вторых – только с сопровождением ГИБДД. И это должно неукоснительно выполняться. И только специально оборудованные транспортные средства должны быть. Водители – подготовленные. Которые отдохнули, которые могут осуществлять эти перевозки.

Напомним, автобус, следовавший из смоленского Ярцево в Калугу, перевернулся около 9:15 утра 3 февраля. В аварии погибли три девочки 7 и 8 лет, а также четыре женщины.