В Калуге «Скорая» не смогла проехать к ребёнку из-за нечищеной дороги

В деревне Крутицы «Скорая» на днях не смогла проехать к больному ребёнку.

- Ночью у ребёнка был приступ ларингита. Сделали необходимое лечение и вызвали «Скорую». Так как мы живём не в городе, а в деревне Крутицы, она до нас не доехала по причине нечищеных дорог! – написал в соцсетях Алексей Павлишак. - Бригада добиралась пешком по заснеженным колеям. В это время - с часу ночи до трёх - я помогал водителю «Скорой» вытащить авто из снежного плена. Всё сложилось хорошо, но при экстренных случаях исход многих событий может быть плачевный. Проблема - отсутствие навигации, отвратительное отношение к чистке дорог, скорые на лысой летней резине. Куда мы катимся...

Эту тему обсудили в понедельник, 21 января, на планёрке в горправе.

- Данная дорога - 300 метров - идёт через поле к отдельно стоящим домам. После каждого снегопада дорога прочищалась, - рассказала начальник Управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ.

В ту ночь снег действительно не почистили, это было сделано только в 6 утра.

- Подрядчику направьте претензию, - распорядился городской голова Калуги. - Возьмите на особый контроль. Такого быть не должно, чтобы не проезжала специальная техника.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.