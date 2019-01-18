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Глыба льда рухнула на «Лексус» в Калуге

18.01.2019 15:12 11 2456 Елена Французова
Глыба льда рухнула на «Лексус» в Калуге

В пятницу, 18 января, глыба льда рухнула на автомобиль, припаркованный на Суворова, 160. «Лексус» поставили прямо под крышей здания. В итоге автомобиль остался без заднего стекла. 

- Я шёл рядом. В меня даже ледышка отлетела, - пишет очевидец Данила Витек. 

Напомним, что это уже не первый случай, когда сосульки и наледь падают и повреждают автомобили  в Калуге. На этой неделе наледь проломила крышу машины на Ломоносова, 1 .  


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Автор
Елена Французова 
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