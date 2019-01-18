Глыба льда рухнула на «Лексус» в Калуге

В пятницу, 18 января, глыба льда рухнула на автомобиль, припаркованный на Суворова, 160. «Лексус» поставили прямо под крышей здания. В итоге автомобиль остался без заднего стекла.

- Я шёл рядом. В меня даже ледышка отлетела, - пишет очевидец Данила Витек.

Напомним, что это уже не первый случай, когда сосульки и наледь падают и повреждают автомобили в Калуге. На этой неделе наледь проломила крышу машины на Ломоносова, 1 .