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Первая жертва: глыба льда проломила лобовое стекло авто

16.01.2019 09:06 9 1691
Первая жертва: глыба льда проломила лобовое стекло авто

Во вторник, 15 января, калужские активисты посмотрели, как убираются дворы в Калуге. Выбрали те, на которые чаще всего поступают жалобы.  Так, на улице Ломоносова, 1, автомобиль одного из жителей, припаркованный у дома, сильно пострадал от упавшей на него глыбы льда. У авто помята крыша и в нескольких местах кузов, треснуло лобовое стекло.

- Хорошо ещё, что люди не пострадали! Вопиющий случай! Факт полного бездействия управляющей компании - на лицо, - цитирует председателя Ассоциации ТОС Эльвиру КАПИТОНОВУ пресс-служба городской управы.  - А зачем же вы зимой поставили машину прямо под крышу- в такое опасное место?
  
- Так парковка снегом завалена, туда не втиснешься! - возмущённо отвечает житель. - С началом зимы управляющая компания ни разу снег не убирала! Ни во дворе, ни на крыше!

Уважаемые читатели, а ваши коммунальщики зашевелились? Ваши дворы и крыши убирают от наледи и снега? Пишите об этом в комментариях, не забывая указывать адрес.


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Тэги: происшествие чп
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