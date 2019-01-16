Первая жертва: глыба льда проломила лобовое стекло авто

Во вторник, 15 января, калужские активисты посмотрели, как убираются дворы в Калуге. Выбрали те, на которые чаще всего поступают жалобы. Так, на улице Ломоносова, 1, автомобиль одного из жителей, припаркованный у дома, сильно пострадал от упавшей на него глыбы льда. У авто помята крыша и в нескольких местах кузов, треснуло лобовое стекло.
- Хорошо ещё, что люди не пострадали! Вопиющий случай! Факт полного бездействия управляющей компании - на лицо, - цитирует председателя Ассоциации ТОС Эльвиру КАПИТОНОВУ пресс-служба городской управы. - А зачем же вы зимой поставили машину прямо под крышу- в такое опасное место?
- Так парковка снегом завалена, туда не втиснешься! - возмущённо отвечает житель. - С началом зимы управляющая компания ни разу снег не убирала! Ни во дворе, ни на крыше!
Уважаемые читатели, а ваши коммунальщики зашевелились? Ваши дворы и крыши убирают от наледи и снега? Пишите об этом в комментариях, не забывая указывать адрес.
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