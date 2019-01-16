И снова смерть: 63-летний мужчина погиб на пожаре

В среду, 16 января, около 5 часов утра произошло загорание одноэтажного деревянного дома деревне Семениха Мещовского района. В результате пожара погиб мужчина.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- Наиболее вероятной версией случившегося считается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.
Напомним, совсем недавно в пожаре на Правобережье также погиб мужчина.
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