И снова смерть: 63-летний мужчина погиб на пожаре

В среду, 16 января, около 5 часов утра произошло загорание одноэтажного деревянного дома деревне Семениха Мещовского района. В результате пожара погиб мужчина.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Наиболее вероятной версией случившегося считается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Напомним, совсем недавно в пожаре на Правобережье также погиб мужчина.