45-летний мужчина сгорел на Правобережье

В ночь на понедельник, 14 января, произошёл пожар в дачном доме в СНТ «Строитель-2», которое находится в черте Калуги. В результате погиб 45-летний мужчина.

- По предварительной информации, двое мужчин и две женщины собрались в дачном доме, где распивали спиртное. Дом в связи с неуплатой коммунальных платежей был обесточен, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Из-за чего произошёл пожар, сейчас выясняют следователи. Сразу после начала возгорания двум женщинам и одному мужчине удалось спастись.

Проводится процессуальная проверка.