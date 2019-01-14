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45-летний мужчина сгорел на Правобережье

14.01.2019 15:26 0 2269 Елена Французова, фото пресс-службы Следственного комитета
45-летний мужчина сгорел на Правобережье

В ночь на понедельник, 14 января, произошёл пожар в дачном доме в СНТ «Строитель-2», которое находится в черте Калуги. В результате погиб 45-летний мужчина. 

- По предварительной информации, двое мужчин и две женщины собрались в дачном доме, где распивали спиртное. Дом в связи с неуплатой коммунальных платежей был обесточен, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. 

Из-за чего произошёл пожар, сейчас выясняют следователи. Сразу после начала возгорания двум женщинам и одному мужчине удалось спастись.

Проводится процессуальная проверка.


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Авторы
Елена Французова 
фото пресс-службы Следственного комитета
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