Сгореть на работе: 24 человека скончались на производстве, многие покалечились

Более 2000 нарушений в организации трудовой деятельности выявлено в 2018 году. Многие работодатели не желают тратить деньги на охрану труда, сообщил в понедельник, 14 января, на координационном совещании руководитель государственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий ПОЛОНСКИЙ.

В результате только в прошлом году 24 человека скончались на рабочем месте. 8 из них получили тяжёлые травмы в результате несчастных случаев, 16 умерли от всевозможных болезней - инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца.

- Два несчастных случая в следствие заболевания признали связанными с производством, - подчеркнул Полонский.

Так, один из скончавшихся вкалывал на вредном производстве и имел право на сокращённый рабочий день, однако трудился полный рабочий день. Кроме того, в прошлом году на производстве произошло 7 групповых несчастных случаев и 28 с тяжёлым исходом.

- Самая распространённая причина несчастных случаев - падение с высоты , - сообщил Полонский.