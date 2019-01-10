День жестянщика в стиле сумо: появилось видео последствий трёх аварий в районах области

10.01.2019 17:23 648

Как мы уже писали, в Жуковском районе на трассе А108, а также на трассе М3 "Украина" произошли три крупных аварии. Сначала УАЗ по непонятным пока причинам врезался в пассажирский автобус, потом фура "Мерседес" перевернулась при обгоне, а затем фура "ДАВ" улетела в кювет из-за другой фуры с прицепом, которая резко затормозила.

К счастью, все ДТП обошлись без жертв. Только в первом ДТП водитель УАЗа получил черепно-мозговую травму и сломал нос.

Последствия этих аварий можно посмотреть в нашем небольшом видеоролике.