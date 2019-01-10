День жестянщика в стиле сумо: появилось видео последствий трёх аварий в районах области

Как мы уже писали, в Жуковском районе на трассе А108, а также на трассе М3 "Украина" произошли три крупных аварии. Сначала УАЗ по непонятным пока причинам врезался в пассажирский автобус, потом фура "Мерседес" перевернулась при обгоне, а затем фура "ДАВ" улетела в кювет из-за другой фуры с прицепом, которая резко затормозила.
К счастью, все ДТП обошлись без жертв. Только в первом ДТП водитель УАЗа получил черепно-мозговую травму и сломал нос.
Последствия этих аварий можно посмотреть в нашем небольшом видеоролике.
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