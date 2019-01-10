«Козел» протаранил пассажирский автобус

Утром четверга, 10 января, на трассе МЗ «Украина» близ Ворсино автомобиль УАЗ столкнулся с пассажирским автобусом.
По предварительной информации, водитель отечественного внедорожника вылетел на встречку потому что не справился с управлением. Возможно, виной какая-то техническая неполадка, но точную причину установят инспекторы ГИБДД.
К счастью, автобус был пустым. Водитель ехал на завод «Самсунг», чтобы забрать рабочих. Он не пострадал. А вот водитель УАЗика получил черепно-мозговую травму и сломал нос. Однако от госпитализации отказался.
Наша справка
Кличка "Козел" досталась УАЗу потому, что при движении по пересеченной местности он двигается "скачками".
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