«Козел» протаранил пассажирский автобус

10.01.2019 13:56 1711

Утром четверга, 10 января, на трассе МЗ «Украина» близ Ворсино автомобиль УАЗ столкнулся с пассажирским автобусом.

По предварительной информации, водитель отечественного внедорожника вылетел на встречку потому что не справился с управлением. Возможно, виной какая-то техническая неполадка, но точную причину установят инспекторы ГИБДД.

К счастью, автобус был пустым. Водитель ехал на завод «Самсунг», чтобы забрать рабочих. Он не пострадал. А вот водитель УАЗика получил черепно-мозговую травму и сломал нос. Однако от госпитализации отказался.

Наша справка

Кличка "Козел" досталась УАЗу потому, что при движении по пересеченной местности он двигается "скачками".