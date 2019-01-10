День жестянщика в стиле сумо: на А108 в ДТП попали 4 фуры и прицеп

Сразу две аварии с участием четырех фур произошли на трассе А108 в Жуковском районе всего за полчаса. Причем, в двух километрах друг от друга.
Первое ДТП произошло в первой половине дня, 10 января, на 383 км данной автодороги. Водитель грузового «Мерседеса» начал обгон другой фуры, но не учел погодные условия, большегруз занесло, он врезался в обгоняемый грузовит улетел в кювет. В этой аварии никто не пострадал.
А буквально через полчаса на 385 км той же автодороги столкнулись еще две фуры. Одна из них начала резкое торможение, из-за чего ее прицеп вынесло на встречку прямо на двигавшуюся в противоположном направлении фуру «Дав». Грузовик от столкновения перевернулся. В этой аварии тоже, к счастью, никто не пострадал.
|
Всем миром: 300 человек всю ночь искали 9-летнню девочку 21.09.2018 11:35
Пропал 82-летний дедушка 19.09.2018 08:54
Сотрудницу полиции обвинили в отказе спасти ветерана ВОВ 11.09.2018 17:12
В Калужской области зарегистрировано 24 случая бешенства 11.09.2018 15:12
Две машины за два дня вылетели в кювет почти в одном месте 10.09.2018 10:11
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: