День жестянщика в стиле сумо: на А108 в ДТП попали 4 фуры и прицеп

Сразу две аварии с участием четырех фур произошли на трассе А108 в Жуковском районе всего за полчаса. Причем, в двух километрах друг от друга.

Первое ДТП произошло в первой половине дня, 10 января, на 383 км данной автодороги. Водитель грузового «Мерседеса» начал обгон другой фуры, но не учел погодные условия, большегруз занесло, он врезался в обгоняемый грузовит улетел в кювет. В этой аварии никто не пострадал.

А буквально через полчаса на 385 км той же автодороги столкнулись еще две фуры. Одна из них начала резкое торможение, из-за чего ее прицеп вынесло на встречку прямо на двигавшуюся в противоположном направлении фуру «Дав». Грузовик от столкновения перевернулся. В этой аварии тоже, к счастью, никто не пострадал.