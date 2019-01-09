Пропавшего мужчину нашли мёртвым у железнодорожного переезда

В среду, 9 января, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил о том, что 46-летний житель Обнинска, пропавший в начале января, найден мёртвым.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД России по Калужской области, тело мужчины обнаружили у железнодорожного переезда. Причина смерти сейчас устанавливается.

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