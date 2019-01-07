Пропал 46-летний мужчина

В Обнинске 4 января ушёл из дома и не вернулся 46-летний Сергей СЕРГАЧЁВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Мужчина плотного телосложения, рост – 175 сантиметров, русые волосы с залысиной. Был одет в чёрные куртку, брюки и ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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