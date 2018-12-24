Женщину насмерть сбили на Киевской трассе

Около 8 утра в субботу, 22 декабря, на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе насмерть сбили женщину.

По предварительным данным ГИБДД, она переходила дорогу не по переходу на неосвещенном участке дороги. А водитель «Киа Сид» ехал в сторону Москвы.

Пострадавшая погибла на месте.

Хотя местные жители в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что женщина перешла дорогу и стояла на обочине в ожидании автобуса, а автомобилист двигался на высокой скорости, и машину занесло.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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