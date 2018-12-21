«Ситроен» повис на сугробе после аварии

Днём в четверг, 20 декабря, на перекрёстке улиц Ленина и Карла Либкнехта в Калуге произошла авария с участием «Вольво» и «Ситроена». После небольшого столкновения «Ситроен» вылетел на тротуар и повис на сугробе.

Как сообщают очевидцы, водитель «Ситроена» уходил от столкновения, а сугроб спас пешеходов, которые находились на тротуаре.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Фото и видео опубликовали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».