Ребёнок и девушка пострадали в аварии с маршруткой

Как мы уже рассказывали, днём 18 декабря на перекрёстке улиц Жукова и Хрустальной в Калуге столкнулись автомобиль «Шкода» и микроавтобус «Ситроен». В среду дорожная полиция подробнее рассказала об этом происшествии.

По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса ехал по маршруту №73, с Хрустальной поворачивал налево на Жукова и не пропустил легковушку.

Травмы в аварии получили водитель «Шкоды», а также два пассажира маршрутки – 4-летний мальчик и 18-летняя девушка.

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