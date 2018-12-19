Ребёнок и девушка пострадали в аварии с маршруткой

Как мы уже рассказывали, днём 18 декабря на перекрёстке улиц Жукова и Хрустальной в Калуге столкнулись автомобиль «Шкода» и микроавтобус «Ситроен». В среду дорожная полиция подробнее рассказала об этом происшествии.
По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса ехал по маршруту №73, с Хрустальной поворачивал налево на Жукова и не пропустил легковушку.
Травмы в аварии получили водитель «Шкоды», а также два пассажира маршрутки – 4-летний мальчик и 18-летняя девушка.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Двухлетний мальчик пострадал в аварии на Киевской трассе 19.12.2018 13:03
Авария с маршруткой перекрыла улицу Жукова 18.12.2018 14:53
Водитель погиб в перевернувшемся «Мицубиси» 18.12.2018 11:10
Мужчина попал в больницу после аварии на окружной 18.12.2018 10:42
Авария перекрыла выезд из Калуги 17.12.2018 20:18
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: