Авария с маршруткой перекрыла улицу Жукова

Около 13:00 во вторник, 18 декабря, на перекрёстке улиц Жукова и Хрустальной в Калуге столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и маршрутка «Ситроен».

Региональное ГУ МЧС сообщает, что в аварии есть пострадавшие.

По предварительным данным, водитель легковушки ехал по улице Жукова в сторону площади Маяковского, а микроавтобус поворачивал с Хрустальной.

- Водила на машине летел с огромной скоростью, мы притормозили, чтобы пропустить маршрутку, а он нас обогнал и влетел в неё! – рассказала в группе «Калуга жесть» Виктория Казакова.

Из-за аварии в обе стороны затруднено движение на улице Жукова.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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