Вандалы поломали новогоднюю композицию у библиотеки

На прошедших выходных подростки испортили новогоднюю композицию у Центральной библиотеки на Ленина, 66 в Калуге.

Происшествие попало на видео. На записи хорошо видно, как четверо молодых людей растаскивают украшения, установленные накануне.

Как рассказали нам сотрудники библиотеки, в полицию они не обращались, так как не могут оценить ущерб.

Так всё выглядело до прихода вандалов.

К слову, композиции у библиотеки давно стали визитной карточкой учреждения. Сотрудники библиотеки к каждому празднику стараются удивить калужан. Увы, новогодняя композиция простояла всего несколько дней. Ранее библиотека не раз подвергалась нападкам вандалов. Периодически перед 9 Мая вырывают цветы с её клумб.

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