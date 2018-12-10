Вандалы поломали новогоднюю композицию у библиотеки

На прошедших выходных подростки испортили новогоднюю композицию у Центральной библиотеки на Ленина, 66 в Калуге.
Происшествие попало на видео. На записи хорошо видно, как четверо молодых людей растаскивают украшения, установленные накануне.
Как рассказали нам сотрудники библиотеки, в полицию они не обращались, так как не могут оценить ущерб.
Так всё выглядело до прихода вандалов.
К слову, композиции у библиотеки давно стали визитной карточкой учреждения. Сотрудники библиотеки к каждому празднику стараются удивить калужан. Увы, новогодняя композиция простояла всего несколько дней. Ранее библиотека не раз подвергалась нападкам вандалов. Периодически перед 9 Мая вырывают цветы с её клумб.
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