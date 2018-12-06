Что осталось от дома, который сгорел в центре Калуги

Деревянный дом №17а загорелся вечером в среду, 5 декабря, на калужской улице Смоленской. Огонь полностью уничтожил здание.
Как мы уже рассказывали, из огня удалось спасти двух человек – мужчину и женщину. Своими жизнями, как мы уже рассказывали, они обязаны молодому человеку, который заметил дым и решил проверить, не нужна ли кому-то помощь.
Причины пожара ещё предстоит выяснить инспекторам.
Наш фотокорреспондент Сергей Константинов побывал на месте происшествия и заснял страшные последствия.
Сейчас дом 17а остался только на фотографиях и в виде миниатюрной копии. Как мы уже рассказывали, калужанка Евгения Грибанова и её супруг Андрей создали её в масштабе 1 к 100 в начале 2018 года.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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