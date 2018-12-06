На Смоленской сгорел дом – пострадали два человека

В среду, 5 декабря, в десятом часу вечера загорелся дом на улице Смоленской в Калуге.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, из загоревшегося строения выскочила женщина, а парализованного мужчину вынесли прохожие.
В ГУ МЧС России по Калужской области нам рассказали, что в результате пожара 65-летняя женщина и 63-летний мужчина отравились продуктами горения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Огонь полностью уничтожил деревянный дом. Причина пожара устанавливается.
- Пожарным удалось спасти двухэтажный и одноэтажный дома, находящиеся поблизости, - добавляют в МЧС.
Видео опубликовали в группе «Калуга жесть».
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