На Смоленской сгорел дом – пострадали два человека

В среду, 5 декабря, в десятом часу вечера загорелся дом на улице Смоленской в Калуге.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, из загоревшегося строения выскочила женщина, а парализованного мужчину вынесли прохожие.

В ГУ МЧС России по Калужской области нам рассказали, что в результате пожара 65-летняя женщина и 63-летний мужчина отравились продуктами горения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Огонь полностью уничтожил деревянный дом. Причина пожара устанавливается.

- Пожарным удалось спасти двухэтажный и одноэтажный дома, находящиеся поблизости, - добавляют в МЧС.

Видео опубликовали в группе «Калуга жесть».

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