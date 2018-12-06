Калужанин спас пенсионеров из горящего дома на Смоленской

Кирилл Линьков вместе с девушкой.
Как мы рассказывали, в среду, 5 декабря, на улице Смоленской сгорел частный дом. Пострадали двое пенсионеров.
Калужанка Мария ЛИНЬКОВА рассказала нам о том, кто спас людей из горящего дома:
- Я говорила с сыном по телефону, когда он заметил, что горит соседний дом, - говорит женщина, обратившаяся в редакцию. - Сказал, что должен вызвать спасателей и положил трубку. Через час он мне перезвонил и сообщил, что, подойдя к дому, заметил много зевак. Он спросил у них: «Есть кто в доме?» Но те лишь молча пожали плечами. Вообще сын знал, что в доме живут двое пожилых людей, один из которых парализован. Он сбросил куртку и в одной майке «нырнул» в избу. Нашёл женщину, вытащил её на улицу. Она кричала, что в доме остался её муж. Сын вернулся и за ним, но сил не хватило вынести. Поэтому попросил помощи у тех, кто стоял у дома. Вместе они вынесли мужчину. Потом дом весь заполыхал. А снимать на камеру произошедшее ему некогда было, он спасал людей. Настоящий герой - мой сын Кирилл ЛИНЬКОВ.
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