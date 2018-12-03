«Фольксваген» снёс забор на Московской площади

В ночь на воскресенье, 2 декабря, на улице Московской в Калуге в районе одноимённой площади произошла авария.
По предварительным данным, 35-летний водитель «Фольксвагена» ехал в сторону улицы Карла Либкнехта, не учёл состояние дороги и врезался сначала в ограждение, а потом – в столб.
Травмы в ДТП получил сам предполагаемый виновник.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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