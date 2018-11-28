Бабушку второй раз за неделю нашли на дороге

Во вторник, 27 ноября, волонтёры вновь спасли потерявшуюся бабушку. Женщина, как и пару дней назад, отправилась пешком в Калугу из посёлка Льва Толстого. Её заметила девушка, отвела в отдел полиции и позвонила на горячую линию «Лиза Алерт».
- Бабушка была напугана, дезориентирована. Она смогла назвать только своё имя, адреса, где живёт, не помнила, - рассказали нам в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Волонтёры передали полицейским контакты родственников, за бабушкой приехал сын.
- Мы призываем всех калужан к бдительности, температура воздуха снижается с каждым днём, – говорят волонтёры. - Кто знает, чем закончилась бы эта история, если бы не замечательная девушка Дарья, которая подобрала бабушку, доставила её до пункта полиции и позвонила на горячую линию «Лиза Алерт».
Если вы видите одинокого пожилого человека, не поленитесь спросить, не нужна ли помощь, если есть сомнения, что с человеком все в порядке, звоните на 112 и к нам – 88007005452.
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