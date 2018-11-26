Волонтёры нашли на трассе замерзающую бабушку

В субботу, 24 ноября, волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли на трассе бабушку.

- Недалёко от посёлка Льва Толстого в лесополосе заметили силуэт, - рассказали они. – Оказалась, что это бабушка, бредущая вдоль дороги, но не по обочине, а ближе к деревьям. Дезориентирована, замёрзла.

Когда женщина согрелась и пришла в себя, она смогла назвать своё имя.

- Бабушка рассказала, что ехала в Калугу к сыну, в автобусе у неё украли деньги, - продолжают волонтёры. - Из автобуса она вышла и пошла пешком.

Как оказалось, исчезновение бабушки ещё даже не успели заметить родственники. Её довезли до дома.

Уважаемые читатели! А вы останавливаетесь на трассе, чтобы подобрать попутчиков? Расскажите об этом в комментариях!