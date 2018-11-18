Поездка на рыбалку закончилась ДТП с двумя трупами

Утром в воскресенье, 18 ноября, под Боровском столкнулись легковой «Рено» и автобус «ПАЗ».
Как сообщили нам в пресс-службе областного УМВД, товарищи на двух легковых машинах ехали на рыбалку. Один автомобиль поворот проехал, второй - нет. Вернувшись за друзьями, рыбаки обнаружили, что произошло ДТП.
По предварительной версии полиции, водитель «Рено» на повороте не справился с управлением, его машину подкинуло и буквально забросило под автобус. Причем скорости были не большими у всех участников аварии.
Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
Автобус только ехал на маршрут, поэтому внутри не было никого, кроме шофера. Он не пострадал.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
Женщина попала под две машины на Грабцевском шоссе 16.11.2018 15:32
УАЗ подбил «Шевроле» рядом с остановкой 16.11.2018 15:17
Смертельная авария на трассе попала на запись видеорегистратора 15.11.2018 08:55
На улице Рылеева «Матиз» вылетел на тротуар 14.11.2018 15:43
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: