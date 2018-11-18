Поездка на рыбалку закончилась ДТП с двумя трупами

Утром в воскресенье, 18 ноября, под Боровском столкнулись легковой «Рено» и автобус «ПАЗ».

Как сообщили нам в пресс-службе областного УМВД, товарищи на двух легковых машинах ехали на рыбалку. Один автомобиль поворот проехал, второй - нет. Вернувшись за друзьями, рыбаки обнаружили, что произошло ДТП.

По предварительной версии полиции, водитель «Рено» на повороте не справился с управлением, его машину подкинуло и буквально забросило под автобус. Причем скорости были не большими у всех участников аварии.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

Автобус только ехал на маршрут, поэтому внутри не было никого, кроме шофера. Он не пострадал.

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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.