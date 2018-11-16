Авария на улице Кирова попала на видео: две машины вылетели на тротуар

Около 22:50 в четверг, 15 ноября, на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева в Калуге произошла авария с участием «Лады Приора» и «Ниссана Альмера». После столкновения обе машины вылетели на тротуар.
Момент ДТП попал на запись камеры системы «Безопасный город».
Судя по этим кадрам, «Лада» ехала со стороны сквера Мира и выехала на перекрёсток на зелёный сигнал светофора. Водитель «Ниссана» ехал по Рылеева со стороны Суворова.
Отметим, что от удара водителя «Лады» выбросило из машины, и его едва не задавило собственное авто.
По данным ГУ МЧС по Калужской области, в ДТП пострадал один человек.
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