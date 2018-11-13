Смертельный обгон: водитель «Лады» погиб, ребёнок попал в больницу

Около 20 часов в понедельник, 12 ноября, на дороге между Козельском и Перемышлем в районе деревни Рядовка произошла лобовая авария.

35-летний мужчина за рулём ВАЗ 21120 начал обгон, не рассчитал дистанцию и врезался во встречный «Фольксваген», рассказали предварительную версию в областном управлении ГИБДД.

Предполагаемый виновник аварии погиб. В больницу попали 8-летний мальчик и 30-летняя женщина, находившиеся в «Ладе».

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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