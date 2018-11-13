Пропавшего мужчину нашли живым

Как мы уже рассказывали, в Ермолино в начале октября пропал 52-летний мужчина. Информацию о его поисках 11 ноября разместил отряд «Лиза Алерт Калуга». И на следующий день мужчина нашёлся.

Где именно он был и почему не выходил на связь, не сообщается. По словам родственников, история не носит криминального характера.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.