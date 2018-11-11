52-летнего мужчину не могут найти больше месяца

В Ермолино пропал 52-летний Владимир РАУДОНЮС. Он ушёл из дома и не вернулся ещё 8 октября, сообщили 11 ноября в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 168 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые.

Был одет: чёрное драповое пальто, синие джинсы, чёрные кожаные туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 8800705452.