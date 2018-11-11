52-летнего мужчину не могут найти больше месяца

В Ермолино пропал 52-летний Владимир РАУДОНЮС. Он ушёл из дома и не вернулся ещё 8 октября, сообщили 11 ноября в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 8800705452.
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