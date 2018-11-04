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Опубликовано видео из леса, где вторые сутки ищут пропавшую женщину

04.11.2018 23:58 0 429 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, в посёлке Мятлево Износковского района 2 ноября ушла в лес и не вернулась 81-летняя Клавдия Ивановна МАЛЫГИНА.

- Всю предыдущую ночь работали группы, на месте два координатора «Лиза Алерт Москва», «Лиза Алерт Калуга», кинолог с собакой, местные жители и дети бабушки Клавы, - рассказали  в поисково-спасательном отряде. - Бабушка вторую ночь в лесу, но мы не теряем надежды и все ещё ждём подкрепления. На месте есть люди, которые не спят вторую ночь и уходят на задачи снова и снова. Сложно без слез смотреть на то, как дочери работают на отклик, в поисках своей мамы. Очень надо помочь.

Волонтёры с разрешения родственников пропавшей бабушки опубликовали видео из леса.

Координаты штаба: 54.887149, 35.694722.

Все желающие помочь могут связаться с координатором по телефону +79611210060.


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Тэги: происшествие
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