Опубликовано видео из леса, где вторые сутки ищут пропавшую женщину

Как мы уже рассказывали, в посёлке Мятлево Износковского района 2 ноября ушла в лес и не вернулась 81-летняя Клавдия Ивановна МАЛЫГИНА.
- Всю предыдущую ночь работали группы, на месте два координатора «Лиза Алерт Москва», «Лиза Алерт Калуга», кинолог с собакой, местные жители и дети бабушки Клавы, - рассказали в поисково-спасательном отряде. - Бабушка вторую ночь в лесу, но мы не теряем надежды и все ещё ждём подкрепления. На месте есть люди, которые не спят вторую ночь и уходят на задачи снова и снова. Сложно без слез смотреть на то, как дочери работают на отклик, в поисках своей мамы. Очень надо помочь.
Волонтёры с разрешения родственников пропавшей бабушки опубликовали видео из леса.
Координаты штаба: 54.887149, 35.694722.
Все желающие помочь могут связаться с координатором по телефону +79611210060.
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